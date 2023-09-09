«Экономия или комфорт?»: девушка-застройщик о плюсах и минусах домов разной этажности

Ландыш Шарифуллина отвечает на «вечный» вопрос малоэтажного строительства: одно- или двухэтажный?

Тренд на строительство одноэтажных домов

Для начала вспомним, как строительство домов в частном секторе развивалось исторически. Во время активного дачного строительства 70-80-х годов большинство построек были двухэтажными или полутораэтажными с мансардным этажом. Не потому что советский гражданин не хотел быть ближе к земле, а потому что размеры дачных участков были небольшими, всего 4-6 соток, и основная их часть отводилась под огород. В целом, смысл двухэтажного строительства в возможности получить больший метраж на маленьком участке. В советское время к увеличению этажности подталкивал исключительно этот практический подход.

Затем последовал период, когда стали актуальны большие дома, «замки» площадью 300-400 квадратных метров. Конечно, все они имели второй, а то и третий этаж.

Но сегодня мы видим тренд на строительство одноэтажных домов, причем нередко на не самых масштабных участках (как правило, 6-8-10 соток). То есть дело уже не столько в площади участка, сколько в стремлении людей к уменьшению размеров загородного жилья. Это связано с изменениями образа жизни, которые транслируют современные семьи.

Сегодня мы видим тренд на строительство одноэтажных домов, причем нередко на не самых масштабных участках

Плюсы одноэтажности…

Теперь рассмотрим одноэтажный и двухэтажный дома с точки зрения экономической выгоды.

Строить одноэтажный дом однозначно проще, особенно если вы делаете это своими руками. Очевидно, что вам, например, не придется обустраивать лестницу между этажами, что сэкономит 200-300 тысяч рублей.

В одноэтажном доме меньше окон и перекрытий, что означает экономию на стройматериалах. Естественно, меньше и площадь стен, а значит, меньше затраты на фасадную облицовку.

В небольшом одноэтажном доме на 100 квадратных метров достаточно одного санузла. Если те же 100 квадратов разделены на два этажа, вам потребуется уже два санузла (любой санузел стоит больших денег).

При равных параметрах полезная площадь одноэтажного дома, как правило, чуть больше, чем у двухэтажного, поэтому в нем можно сделать комнаты большего размера.

Строить одноэтажный дом однозначно проще, особенно если вы делаете это своими руками

В одноэтажном доме более комфортный микроклимат. Если он правильно утеплен и в нем все устроено как подобает, в нем не будет жарко летом. В двухэтажном же доме на втором этаже может быть жарче, чем на первом. Или, наоборот, сильно холоднее из-за просчетов по кровле и перекрытиям или из-за того, что первый этаж оснащен радиаторами и теплыми полами, а второй – только радиаторами.

И, естественно, в одноэтажном доме вы экономите на предчистовой и чистовой отделке.

Вообще, если говорить о себестоимости двух вариантов домов, то уже давно доказано на практике, что строительство одноэтажного дома гораздо дешевле. Эта тема тем более актуальна сейчас, когда стоимость строительных материалов и работ сильно дорожают.

Наконец, одноэтажный дом проще эксплуатировать. Например, чтобы почистить водосток или крышу, достаточно приставить лестницу к стене.

Ни один одноэтажный дом не будет смотреться так круто и внушительно, как двухэтажный

… и двухэтажности

Какие преимущества у двухэтажного дома?

Во-первых, меньшая площадь застройки. Скажем, на стандартном участке в 6 соток лучше строить двухэтажный дом.

Во-вторых, эффектный внешний вид: ни один одноэтажный дом не будет смотреться так круто и внушительно, как двухэтажный.

В-третьих, возможность разнообразить дом и сделать жизнь в нем интереснее. Например, можно запроектировать балкон или большие витражные окна на втором этаже, и это подарит вам прекрасные виды. Тем более если ваш участок находится в красивой локации или на возвышенности, с которой открывается панорама леса, поля, реки, холмов. Можно сделать эксплуатируемую кровлю или даже террасу как дополнение к спальне, с которой будет открываться вид на закаты, береговую зону и т.п.

Да, второй этаж увеличивает общую площадь стен и окон, но при этом он позволяет сэкономить на кровле и фундаменте. Для двухэтажного дома требуется примерно в два раза меньше кровельного материала, чем для одноэтажного аналогичной площади. По фундаменту разница, конечно, не двукратная, но все равно его заливается меньше.

Когда вам хочется больше пространства и эргономичности, двухэтажный дом можно спроектировать намного интереснее

Благодаря количеству окон и большей проходимости света на втором этаже, в двухэтажном доме всегда светлее. Это минус с точки зрения бюджета, но большой плюс в плане комфорта.

В силу отсутствия лишнего пространства, двухэтажные дома выглядят более компактно и уютно, в них нет больших коридоров и пустоты.

Кроме того, второй этаж теплее благодаря подъему нагретого воздуха снизу, и, таким образом, минус двухэтажности в жаркую погоду превращается в экономию на отоплении в прохладную.

Мансарда как компромисс

Если вы хотите двухэтажный дом, но вас отпугивают затраты на его строительство, есть компромиссный вариант – дом с мансардным этажом. Мансарда тоже жилое помещение, и если ее правильно утеплить, то мансардные метры вполне могут быть полноценными спальными комнатами с большим витражным окном. Это сокращает ваши расходы на стены, поскольку вы используете полезную площадь кровли. В целом, мансарда считается очень грамотным решением, в основе которого дополнительная полезная площадь за сравнительно небольшие деньги.

Выбор этажности для каждого человека свой и зависит он от его потребностей и предпочтений

Если сравнивать два основных варианта с точки зрения комфортности, я бы остановилась все-таки на двухэтажном доме. Когда вам хочется больше пространства и эргономичности, двухэтажный дом можно спроектировать намного интереснее. Если вы не хотите постоянно подниматься по лестнице (это только детям и подросткам комфортно бегать вверх-вниз), то можно расположить мастер-спальню на первом этаже, а, например, гостиную и детские комнаты на втором. Нередко первый этаж используется хозяевами полностью как общесемейная зона - там гостиная, детские комнаты, гостевая, а второй этаж обустраивается удаленно под мастер-спальню со своим выходом на террасу. Наверное, это одно из лучших решений, когда хочется какого-то собственного пространства в доме, недоступного для всех остальных.

В любом случае выбор этажности для каждого человека свой и зависит он от его потребностей и предпочтений. Может быть, вам нужен дом с полезной площадью, а может, вы хотите ограничить его площадь в пользу участка, чтобы можно было поставить там баню, гараж, беседку или просто разбить сад.

Фотографии и эскизы предоставлены автором

Ландыш Шарифуллина – застройщик, автор первого женского блога о стройке StroitelWoman.ru. Занимается строительством в Казани и Москве