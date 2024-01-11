«Экономия до 5 млрд»: зачем Госархив Татарстана требует у предприятий проектные документы

Предприятия и организации Татарстана обяжут сдавать на хранение в Госархив все документы по проектам, реализованным с использованием бюджетных средств

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Механизм позволит вернуть в доходную часть бюджета до 5 млрд рублей в год»

На разработку проектно-изыскательской документации на нужды здравоохранения, транспорта, строительства, культуры и других сфер ежегодно бюджет Татарстана тратит миллиарды рублей. Эти документы не передаются на хранение в Госархив и не используются повторно, в результате ежегодные потери бюджета составляют 5 млрд рублей. Об этом сообщила председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«Нам нужно поменять подход к организации комплектования, хранения и сроков передачи документов в архив. Мы становимся базой знаний, в которой концентрируется информация не только на бумажном, но и на электронном носителе. Каждый бизнес-процесс, профинансированный из бюджета республики, в виде комплекса документов должен передаваться на государственное хранение», – сказала она.

Ежегодно в сфере строительства, дорожного хозяйства, здравоохранения, образования и культуры за счет бюджетных средств создаются уникальные документы. В 2020 году на разработку проектно-сметной, проектно-изыскательской и научно-исследовательской документации в этих сферах было потрачено почти 5,5 млрд рублей, а в 2021 году – более 3,5 млрд.

«Предлагаемый механизм хранения и коммерциализации этой документации позволит сэкономить бюджету республики и вернуть в доходную часть до 5 млрд рублей в год», – подчеркнула Габдрахманова.

По словам Гульнары Габдрахмановой, в настоящее время отсутствует единая база результатов, созданных на средства бюджета республики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ни один документ не поступил на государственное хранение»

К примеру, в ряде городов республики открыты полилингвальные образовательные комплексы «Адымнар – путь к знаниям и согласию», ориентировочная стоимость проекта составляет более 2 млрд рублей бюджетных средств. Однако проектная документация по строительству школ хранится у разработчика – «Татинвестгражданпроекта», а не в Госархиве.

«В сфере культуры на реализацию госпрограммы на 2022 год было выделено более 8,7 млрд рублей. Множество культурных мероприятий, фестивалей, концертов проводится за счет средств бюджета. К примеру, концерт, посвященный 100-летию ТАССР – создан сценарий, снят фильм, фото и видео-контент. Все это осталось у ответственной организации, хотя документы можно было повторно использовать», – пояснила Гульнара Габдрахманова.

По ее данным, значительные средства выделяются и на развитие медицинской отрасли. Так, на здравоохранение из республиканского бюджета в 2022 году было выделено 17 млрд рублей. Закуплено оборудование, разработаны передовые методики, врачами республики проведены уникальные операции.

«Ежегодно более 30 млн рублей выделяется на научные исследования в сфере здравоохранения, в результате которых создаются научные статьи, диссертации, планы и протоколы проведения операций, которые остаются на руках у исполнителей. Тоже наблюдается в отрасли дорожного хозяйства», – добавила председатель Госкомитета РТ по архивному делу.

К примеру, на реконструкцию и строительство республиканских дорог в 2022 году было выделено более 15 млрд. рублей, в том числе 300 млн рублей – на проектно-изыскательские работы. Однако ни одного документа в гоасрхив передано не было.

В 2021 году 18 министерств и ведомств оказали 206 мер поддержки на сумму более 18 млрд рублей. Были созданы научно-исследовательские работы, проектная документация, туристические маршруты, сценарии мероприятий, книги, учебники и другие документы на общую сумму более 2 млрд рублей.

«Ни один документ не поступил на государственное хранение, они не применяются и не приносят прибыль. Расходование бюджетных средств не эффективно», – считает Габдрахманова.

«Мы становимся базой знаний, в которой концентрируется информация не только на бумажном, но и на электронном носителе» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ценность документов определит нейросеть»

По ее словам, в настоящее время отсутствует единая база результатов, созданных на средства бюджета республики. Они не учитываются, не сохраняются, отсутствует система управления ими.

«Необходимо, чтобы результаты деятельности, созданные на средства бюджета и господдержки, собирались в одном месте – в Госархиве. Их повторное или коммерческое использование позволит возвратить часть бюджетных средств», – отметила председатель Госкомитета РТ по архивному делу.

В Татарстане 57 крупных, экономически и социально значимых организаций, а также бюджетообразующих предприятий, 32 из них вошли в список источников комплектования госархивов. Однако 15 организаций ни разу не передавали документы.

В настоящее время разработан законопроект «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона РТ “Об обязательном экземпляре документов РТ”» и проект постановления Кабмина РТ об утверждении перечня обязательного экземпляра документов, создаваемых с использованием бюджетных средств, подлежащих хранению в Госархиве. Проект постановления предусматривает передачу документов в электронной форме.

«Одной из важнейших проблем принятия документов в электронном виде является их подтверждение электронной цифровой подписью. Для решения этой задачи мы, как пилотный регион, участвуем в проекте создания платформы “Центр хранения электронных документов”. Также нами разрабатывается проект автоматизированной экспертизы ценности документов, направленный на создание и обучение нейросети, которая будет определять ценность документов по установленным критериям и принимать решение о необходимости их хранения», – пояснила Гульнара Габдрахманова.

В результате будет сформирована единая база данных, в том числе объектов интеллектуальной деятельности. Пользователям будет предоставлен круглосуточный доступ к этой системе.

Айдар Салимгараев рассказал о доставке в Госархив экземпляров печатной и аудиовизуальной продукции Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Более 700 СМИ Татарстана предоставляют в Госархив экземпляры на хранение»

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев рассказал о доставке в Госархив экземпляров печатной и аудиовизуальной продукции.

«В Татарстане зарегистрировано более 700 СМИ, все они по федеральному закону предоставляют обязательный экземпляр своей продукции, в том числе записи радиопрограмм, кинофильмы, фотографии. Обязательные экземпляры поступают в архивные учреждения, при этом ведется сбор не только самого контента, но и сопроводительной информации, сведений об авторах. Теперь архивы становятся крупнейшими агрегаторами медиа», – сказал он.

По закону редакциям необходимо передавать обязательный экземпляр на хранение в Госархив республики в течение 30 дней после выхода в свет номера печатного издания или выпуска в эфир телерадиопрограммы. Для упрощения процедуры экземпляры принимаются в электронном виде.

Алексей Песошин отметил, что архивная отрасль республики активно развивается, регион лидирует в ПФО по количеству источников комплектования Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Без истории нет будущего»

В заключение совещания Премьер-министр РТ Алексей Песошин отметил, что архивная отрасль республики активно развивается, регион лидирует в ПФО по количеству источников комплектования.

«Мы имеем один из высоких показателей в России по количеству оцифрованных документов. Особые результаты достигнуты в области применения цифровых технологий», – заметил Песошин.

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В республике с 2017 года действует программа капитального ремонта архивов в муниципальных образованиях, финансирование которой за весь период составило более 410 млн рублей. Особо значимым событием стал переезд Госархива в новое здание в селе Столбище Лаишевского района в 2022 году.

«Многие специфически относятся к архивному делу, но тот, кто не знает историю, у того нет будущего», – подчеркнул Песошин.

Он поручил Госкомитету РТ по архивному делу совместно с профильными министерствами продолжать работу по включению в списки источников архивов новых организаций.

Предприятиям и организациям, которые не сдают документы в архив, спикер рекомендовал пересмотреть свое отношение к данному вопросу. Крупные лидеры промышленности, машиностроения и других отраслей должны быть примером для других в этом деле, подчеркнул Премьер-министр РТ.

Он также поручил Госархиву продолжать изучение лучших мировых практик и активнее применять цифровые технологии, развивать Центр реставрации архивных документов.

«Из бюджета республики ежегодно выделяются значительные средства на развитие экономики и бизнес-процессов. В результате образуется комплекс научно-технических, проектных, исследовательских документов. Нужно организовать централизованное государственное хранение этих документов для дальнейшего использования», – заметил Песошин.

По мнению Премьер-министра, создание единой базы позволит систематизировать, структурировать, сохранить и использовать имеющийся капитал. Однако Госкомитету РТ по архивному делу совместно с Минземом РТ следует разработать четкий механизм передачи документов на госхранение и их коммерциализации.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»