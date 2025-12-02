Экономия бюджетных средств Татарстана на госзакупках превысила 5,2 млрд рублей

За январь-ноябрь 2025 года в Татарстане заключено почти 55 тыс. контрактов на общую сумму более 260 млрд рублей. По данным Государственного комитета РТ по закупкам, экономия бюджетных средств составила 5,28 млрд рублей.

Региональные заказчики обеспечили экономию в 3,89 млрд рублей (1,93% от объема закупок), при этом органы власти и казенные учреждения сэкономили 2,42 млрд рублей (2,53%). Муниципальные заказчики достигли экономии в 1,38 млрд рублей (5,31%), а органы местного самоуправления и муниципальные казенные учреждения – 980 млн рублей (6,55%).

«Достигнутая экономия в 5,28 миллиардов рублей – это не просто цифра. Это реальные средства, которые будут направлены на решение приоритетных задач социально-экономического развития нашей республики. Высокие показатели экономии свидетельствуют об эффективности системы государственных закупок в Татарстане и ответственном подходе всех участников процесса», – отметил председатель Государственного комитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.

Крупнейший контракт был размещен Главным инвестиционно-строительным управлением Татарстана на строительство и монтажные работы стоимостью 3,42 млрд рублей. Кроме того, с субъектами малого и среднего предпринимательства заключено 34 372 договора на сумму более 41,31 млрд рублей.