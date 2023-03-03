Экономисты: в Татарстане делают упор на поддержку стратегически важных отраслей

В России в сложившихся условиях процесс импортозамещения перерос в стратегию ведения экономики и промышленной политики государства, отмечает кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин. Такая политика направлена на замещение товарами собственного производства, поясняет он на сайте Экспертного клуба.

«Для ее реализации (политики замещения – прим.ред) в Республике Татарстан проводится плановая и точечная поддержка стратегически важных отраслей и государственных предприятий, способных ускорить процесс импортозамещения, сделав его более эффективным. Импортозамещение это прекрасный путь развития внутреннего рынка, повышения занятости внутри страны, наполнения заказами отечественных предприятий», – отмечает эксперт, подчеркивая, что частично допускать импортный товар на рынок все-таки необходимо, чтобы отечественные производители не остались без конкуренции.

Для крупного и среднего бизнеса важна возможность быть услышанными на самом высоком уровне. Поэтому очень востребована планируемая на ближайшее время встреча Президента Владимира Путина с руководством «Деловой России» и его участие в съезде РСПП, считает замгендиректора «Ассоциации предприятий и промышленников РТ» Тимур Халиков.

«Важно крупным работодателям слышать от лидера страны, что инерционные сценарии развития нужно отложить в стол до лучших времен, контекст должен быть на удержании конкурентоспособности и движении вперед. А Владимиру Путину лично услышать об «узких местах» мешающих бизнесу, в условиях обширных международных санкционных ограничений, наладить импортозамещение широкого круга промышленных товаров, средств производства и товаров народного потребления», – приводится его мнение на площадке Экспертного клуба.

В прошлом году на Россию страну обрушилось беспрецедентное количество санкций, что вызвало резкое падение российской экономики. Однако заложенный в предыдущие годы фундамент и оперативные меры Правительства помогли справиться с трудностями, заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

«Говоря о предпринимателях, в целом бизнес, во многом, уже адаптировался под существующие реалии, где-то еще решаем вновь возникающие вновь вопросы. В том числе и в рамках работы оперативного штаба в Татарстане и во время встреч с предпринимателями в муниципальных районах республики», – добавил он.

С ним согласен председатель комиссии по вопросам экономики ОП РТ Айрат Гимадутдинов. Он отмечает, что в условиях противостояния с Западом выносливость экономики играет определяющую роль.

«Это и наполнение бюджета для финансирования необходимых расходов, и создание рабочих мест с выплатой зарплаты, и развитие новых технологий и много других факторов. Поэтому поддержке бизнеса, в первую очередь несырьевого, необходимо уделять первостепенное внимание. Внушает оптимизм, что актуальные векторы своего послания Президент страны Владимир Владимирович Путин переводит в рабочую плоскость во взаимодействии с представителями бизнеса. Только находясь в постоянном контакте с людьми дела можно принимать эффективные решения», – заключил он.