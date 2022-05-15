Экономисты представили три сценария влияния санкций на ВВП России

Старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) Хели Симола представила три сценария влияния экспортных и импортных санкций на ВВП России в краткосрочной перспективе. Об этом сообщает РБК,

Первый сценарий подразумевает сохранение действующих ограничений на импорт различных товаров в Россию. Они могут привести к снижению ВВП почти на 4% (при прочих равных).

Второй сценарий, предполагающий полное прекращение поставок в РФ из развитых стран, падение общей добавленной стоимости достигнет 10%, а в отдельных отраслях оно может составить от 20 до 30%. Третий сценарий с полным прекращением импорта приведет к сокращению ВВП на 18%.

Имеющиеся ограничения на экспорт ведут к снижению добавленной стоимости в России только на 1%. Но полная остановка поставок в развитые страны грозит сокращением ВВП на 12%. А гипотетическая полная изоляция РФ от мировых рынков приведет к падению на 25%.

Прогнозы основаны на таблицах «затраты-выпуск» за 2019 год для России и других стран из базы данных Азиатского банка развития. При этом они носят иллюстративный характер, так как не учитывают несколько важных моментов.

В частности, влияние санкций по импорт и экспорт оценивается раздельно, однако просто суммировать их нельзя, в том числе из-за связей между секторами, заметила экономист.

«Россия может рано или поздно смягчить негативные эффекты торговых санкций, но это потребует времени и альтернативных рынков для экспорта и импорта», — резюмировала Симола.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.