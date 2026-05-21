Экономист Зубенко спрогнозировал колебания курса доллара в пределах 10-15%

Он отметил, что динамика курса доллара в последнее время становится все менее предсказуемой из-за одновременного влияния разнонаправленных факторов.

«С одной стороны, наблюдающийся дефицит бюджета и снижение валютных доходов государства диктует необходимость компенсации выпадающих доходов за счет повышения курса. Кроме того, низкий курс доллара по отношению к рублю снижает доходы экспортеров», – сказал эксперт.

С другой стороны, как сообщил Андрей Зубенко, значительная доля импортных товаров на российском рынке – по отдельным оценкам, до 60% – а также политика Банка России по таргетированию инфляции удерживают курс примерно вблизи текущих значений.

«Однако не следует сбрасывать и внешнеполитические факторы, в частности, ситуацию, сложившуюся вокруг Ирана. Для биржевых спекулянтов периодические вбросы Трампа, касающиеся то ли окончательного разблокирования Ормузского пролива, то ли продолжающихся переговоров с руководством Исламской республики, – поистине золотое дно: рынок (любой – товарный, фондовый, финансовый) «качает», словно лодку на штормовых волнах», – добавил Зубенко.

Экономист считает, что на этом фоне стоит ожидать расширения диапазона волатильности цен на основные биржевые товары. По его мнению, мировая экономика находится в фазе глубокой трансформации: прежние ценовые ориентиры теряют устойчивость, цепочки производства и поставок перестраиваются, усиливается переход к новому технологическому укладу на фоне роста геополитической нестабильности.

«В целом ситуация на мировом нефтяном рынке расширяет для России коридор возможностей как в части получения дополнительной валютной выручки, так и возможного замещения объемов черного золота, выпадающих в результате нарушения поставок из стран Персидского залива – глобальных поставщиков мирового рынка», – отметил эксперт.

По словам Андрея Зубенко, с учетом статуса России как надежного поставщика нефти и нефтепродуктов это может усилить ее позиции на глобальном сырьевом рынке.

Вместе с тем он обратил внимание на фактор неопределенности, связанный с постепенным уходом мировой финансовой системы от доллара и расширением расчетов в альтернативных валютах, что снижает глобальный спрос на американскую валюту.

«В контексте вышеизложенного отметим, что, по нашему мнению, ожидать серьезных ценовых шоков в паре рубль/доллар не стоит, однако на горизонте 6-9 месяцев ориентироваться следует на колебания стоимости американской валюты в пределах 10-15% в каждую сторону от нынешнего значения, что поможет балансировать бюджет, избежать инфляционных шоков, одновременно реагируя на мировые тенденции снижения спроса на главную мировую валюту», – заключил Зубенко.