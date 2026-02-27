Экономист заявил, что выгоднее всего инвестировать в дивидендные акции

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На фоне дорогой ключевой ставки и нестабильности валютного рынка наиболее привлекательными для инвестиций остаются акции российских компаний, платящих дивиденды. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Я купил дивидендные акции: "Сбер", "Ростелеком" и высокие технологии, акции роста "Группы Позитив". Я считаю, что это хорошие бумаги», – поделился эксперт своим выбором.

Разуваев также ответил на вопрос о невыгодности вложений в валюту.

«Золото торгуется в валюте, но у нас аномально дорогой, высокий курс рубля, никто не знает толком, почему, но лучше в эти игры не играть, а спокойно положить деньги на депозит», – сказал он.

Аналитик также отметил, что, несмотря на значительный рост цен на золото, лично он отдает предпочтение акциям, назвав их удачным выбором в текущих экономических условиях.