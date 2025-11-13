Экономист заявил, что средняя зарплата в РФ составит 110 тыс. рублей по итогам 2025 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По итогам 2025 года средняя зарплата в России может составить 105-110 тыс. рублей. Такой прогноз дал корреспонденту «Татар-информа» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«По данным Росстата, средняя зарплата в 2024 году составила 89 069 рублей. 2025 год еще не завершен. По моим прогнозам, средняя зарплата в этом году составит 105-110 тыс. рублей», – сказал собеседник агентства.

Отметим, что прогнозируемая величина дохода на 17,9%-23,5% больше зарплаты, зафиксированной в 2024-м.