Экономист объяснил, почему Европа не сможет отказаться от российской нефти

Европа формально может отказаться от российской нефти, но по факту продолжит ее покупать у других стран за более высокую цену. Об этом «Татар-информу» сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.

Ранее газета New York Post сообщила, что президент США Дональд Трамп все еще обдумывает санкции против России. В случае их введения Вашингтон хочет, чтобы Европа к ним присоединилась и перестала покупать российскую нефть.

«Европа, конечно, присоединится к санкциям, поскольку она не может ослушаться Трампа, но тем самым поставит себя в крайне невыгодную позицию, так как, как показала практика, обойтись Европе без российской нефти очень трудно. Выкрутиться она, конечно, сможет, но вопрос, как поставки организуют, и во сколько это обойдется? Она может формально присоединиться к санкциям, но покупать нефть обходными коридорами. Например, ее будут перегружать и перепродавать европейцам другие страны, а сама Европа будет заявлять, что они покупают российскую нефть, но очищенную от российской принадлежности, поскольку она прошла через пару-тройку операций», – сказал собеседник агентства.