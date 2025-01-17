Экономист Холод назвал условие снижения цен на овощи

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Овощи в России смогут подешеветь, если продукция, произведенная в частных подсобных хозяйствах, будет поступать на рынок. Об этом сказал «Татар-информу» бывший заместитель министра сельского хозяйства, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод.

«Все в огромном количестве выращивается в секторе, который главным образом по логистике на рынок не попадает в принципе или попадает только на локальные рынки. Если государство примет меры, чтобы легализовать этот сектор и вывести эту товарную массу на рынок, то можно добиться и снижения цен», – считает профессор.

Он выразил надежду, что в 2025 году удастся укротить инфляцию, потому что цены на продовольствие будут зависеть от общей инфляции и инфляции издержек. Также продукты могут дорожать из-за перетока потребительского спроса с более дорогих на дешевые продукты.

«Например, если потребитель перестает покупать свинину, то у свиноводов меняется спрос, они думают, как продвинуть свою продукцию и снижают цены. Потребитель со свинины перешел на куриное мясо и на яйца как источник белка. Значит, он предъявил дополнительный спрос на эти продукты. А произвел их кто-то для этого потребителя? Сомневаюсь», – пояснил Холод.

По данным Росстата, из продовольствия по итогам прошлого года сильнее всего подорожали овощи и фрукты (+22%). Так, картофель за год вырос в цене на 90,5%, капуста — на 42,6%, лук — на 46,5%, свекла — на 32,3%.