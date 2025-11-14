Экономист Холод объяснил, когда выгоднее покупать красную икру к Новому году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выгоднее всего приобретать красную икру за 1,5-2 месяца до Нового года, поскольку за две-три недели до праздника данный продукт дорожает из-за роста спроса. Об этом «Татар-информу» сообщил бывший замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук Леонид Холод.

«Красную икру лучше покупать сейчас. Она уже в цене выросла, поэтому если вы планируете покупать данный продукт, то чем раньше это сделаете, тем лучше», – сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что рост спроса и цен на красную икру начинается за 2-3 недели до праздника.

«Икра и другие товары начинают дорожать дней за 15-20 до праздника. Есть, конечно, продукты, которые дорожают и непосредственно перед Новым годом, например, колбаса. Но чем раньше закупитесь, тем лучше. Есть люди, которые начали покупать икру к Новому году еще в октябре», – заключил Холод.