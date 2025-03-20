Экономист спрогнозировал, как изменятся ставки по вкладам после заседания ЦБ

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Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин считает, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21% после завтрашнего заседания совета директоров. Специалист дал прогноз, как решение регулятора повлияет на ставки по вкладам.

«В случае сохранения ключевой ставки, вероятнее всего, ставки по кредитам и краткосрочным вкладам останутся, соответственно, без значимых изменений. В свою очередь, на ставки по вкладам со сроком более шести месяцев может повлиять не только принятое решение об уровне ключевой ставки, но и поданный сигнал по будущим решениям. Соответственно, по вкладам со сроком более шести месяцев может быть дальнейшее снижение ставок на 0,5–2%», – сообщил Балынин «Татар-информу».

Несмотря на наличие тренда на снижение ставок по депозитам, экономист рекомендовал хранить сбережения на банковских вкладах. Этот финансовый инструмент дает двукратную защиту денег от инфляции, заявил он.

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