news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 20 марта 2025 08:10

Экономист спрогнозировал, как изменятся ставки по вкладам после заседания ЦБ

Читайте нас в
Телеграм
Экономист спрогнозировал, как изменятся ставки по вкладам после заседания ЦБ
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин считает, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21% после завтрашнего заседания совета директоров. Специалист дал прогноз, как решение регулятора повлияет на ставки по вкладам.

«В случае сохранения ключевой ставки, вероятнее всего, ставки по кредитам и краткосрочным вкладам останутся, соответственно, без значимых изменений. В свою очередь, на ставки по вкладам со сроком более шести месяцев может повлиять не только принятое решение об уровне ключевой ставки, но и поданный сигнал по будущим решениям. Соответственно, по вкладам со сроком более шести месяцев может быть дальнейшее снижение ставок на 0,5–2%», – сообщил Балынин «Татар-информу».

Несмотря на наличие тренда на снижение ставок по депозитам, экономист рекомендовал хранить сбережения на банковских вкладах. Этот финансовый инструмент дает двукратную защиту денег от инфляции, заявил он.

Читайте подробнее в материале «"Экономика еще перегрета, так что вряд ли": ждать ли снижения "ключа" от Набиуллиной?».

#вклады #ключевая ставка центробанка
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Продажи упали на четверть: авторынок России пережил один из худших месяцев за 10 лет

Продажи упали на четверть: авторынок России пережил один из худших месяцев за 10 лет

19 марта 2025
«С каждого брали по 3-5 тысяч рублей»: как в Казани зарабатывали на нелегальных мигрантах

«С каждого брали по 3-5 тысяч рублей»: как в Казани зарабатывали на нелегальных мигрантах

19 марта 2025