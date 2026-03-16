Экономист спрогнозировал инфляцию и протесты в США из-за войны с Ираном

Экономика США может столкнуться с серьезными потрясениями, если президент страны Дональд Трамп не свернет военную операцию на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с «Абзацем» выразил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, эскалация конфликта с Ираном уже привела к потерям в $100 млрд для ближневосточного региона, из которых 70% – капитализация, обеспечивавшаяся ценными бумагами Египта и других стран. Продолжение войны спровоцирует дефицит воды, рост убытков американских партнеров, скачок цен на бензин и протесты внутри США.

«Трамп боится, что если это все затянется, а стоимость бензина будет в два раза выше, чем в 2025 году, то американский народ не просто будет кричать: "Трамп, что ты наделал?" Это будет иметь тяжелые последствия для американской экономики – удар по промышленности, торговле, реальным доходам и инфляционный всплеск. Он играючи запустил такие процессы, которые запускать не стоило», – заявил экономист.

Колташов отметил, что заявленные Вашингтоном траты в $12 млрд не учитывают повреждения авианосцев и военных баз, расходы на топливо и падение конкурентоспособности американских производств. Кроме того, война создает дефицит азотных удобрений и алюминия, разрушая зоны добычи углеводородов в Саудовской Аравии и Ливии.

Ранее глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт сообщил, что у администрации достаточно средств для проведения операции, но при необходимости могут обратиться в конгресс за новыми займами.