Экономист Сорокина напомнила, что уйти на пенсию в 60 лет можно со стажем в 37 лет

Некоторые будущие российские пенсионеры вправе претендовать на выход на пенсию после достижения 55-летнего возраста для женщин и 60 лет для мужчин — по «старому» пенсионному возрасту. Об этом напомнила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина, передает агентство «Прайм».

По словам эксперта, речь идет о мужчинах и женщинах, имеющих страховой стаж не менее 42 и 37 лет соответственно. Дело в том, что страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения общего пенсионного возраста, но при условии наступления возраста 60 и 55 лет.

Кроме того, Сорокина заметила, что прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан, имеющих право на ее досрочное назначение. В частности, это работающие в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которых «работодатели уплачивают дополнительные страховые взносы на пенсию по специальным тарифам».

Педагоги, медики и актеры тоже могут досрочно выйти на пенсию в 2022 году при наличии необходимого стажа — 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин. А обладатели северного стажа вправе выйти на пенсию на пять лет раньше, если у них есть требуемый уровень пенсионных коэффициентов и 15–20 лет стажа работы в районах Крайнего Севера или на приравненных к нему территориях.

Помимо этого, аналогичным правом обладают женщины, воспитавшие от трех детей. У них возраст выхода на пенсию в зависимости от года собственного рождения и количества детей составляет от 50 до 57 лет.

«<…> в системах накопительной и негосударственной пенсии действует „старый“ пенсионный возраст — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, но многие россияне забывают или откладывают обращение в ПФР и негосударственные пенсионные фонды <…>», — добавила экономист.