Финансист Разуваев предрек рост курса доллара до 100 рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Курс доллара может взлететь до 100 рублей за американскую валюту. Таким мнением с «Татар-информом» поделился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Ранее стало известно, что курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые за полтора месяца.

«Я думаю, что курс доллара будет равен 100. Такой курс доллара – это реальный баланс спроса и предложения на рынке. Это соответствует и торговому балансу», – утверждал Разуваев.

По словам экономиста, такой курс доллара разгонит инфляцию и ключевая ставка будет снижаться более плавно.

«С бюджетом все будет в порядке, инфляция будет чуть повыше, ставки по вкладам будут медленнее снижаться. Золото в рублях будет подороже – это хорошо для тех, кто держит его, так как золото в мире сильно подорожало, а в России с ним такая же ровная ситуация, оно и не подешевело, и не подорожало, потому что рубль укрепился» –отметил экономист.

При этом эксперт посоветовал не паниковать из-за возможного роста курса американской валюты.

«От этого не будет сильных последствий. Во многом, это просто колебания валютного рынка, но для бюджета – это очень даже хорошо, у нас уже было так однажды. На экономику это также повлияет не сильно, никаких отрицательных моментов здесь не вижу», – считает финансовый аналитик.