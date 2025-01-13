Экономист: Снижение темпов роста зарплат вызовет турбулентность на рынке труда

Снижение темпов роста зарплат россиян в некоторых отраслях может вызвать турбулентность на рынке труда. Об этом предупредил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, сообщает «Инфо24».

По словам экономиста, дело в том, что в реальном секторе экономики самые высокие зарплаты сейчас предлагают машиностроительные заводы, особенно — связанные с оборонной промышленностью. Поэтому люди быстро сориентируются, где смогут заработать больше денег, а «резервной армии труда сегодня нет».

«Условно говоря, если у вас прекратится рост зарплат на гардинно-тюлевой фабрике или на пельменной фабрике, то люди начнут переходить с этих видов деятельности на машиностроительные заводы, где зарплата в полтора или в два раза выше и плюс есть социальный пакет. Это такая не очень удачная ситуация <...>», — привел пример Остапкович.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что слишком быстрый рост зарплат, как в 2024 году, создает дополнительную нагрузку на фонд оплаты труда. В результате увеличивается стоимость товаров и услуг, растет инфляция.