Экономист: снижение ключевой ставки - правильное, но рискованное решение

Решение Центробанка снизить ключевую ставку с 16 до 15,5% годовых является правильным, хотя и несет в себе определенные риски. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Решение чуть-чуть рискованное, но, с моей точки зрения, правильное. Рискованное, потому что цифры по последней инфляции будут только сегодня вечером», – пояснил эксперт.

По его словам, главная цель снижения ставки – поддержка экономики. «В основном поддерживает экономику. Но делается это очень осторожно, защищая сбережения граждан», – отметил Разуваев.

Он также дал прогноз относительно последствий решения регулятора. Экономист считает, что ставки по кредитам незначительно снизятся, а фондовый рынок может показать небольшой рост. При этом курс валют, по его мнению, существенно не изменится.