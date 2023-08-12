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Экономика 12 августа 2023 14:16

Экономист: Санкции Запада будут иметь накопительный эффект, но катастрофы не будет

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Санкции, которые вводили против России страны Запада, рассчитаны на десятилетия. Но несмотря на их накопительный эффект, экономика нашей страны выдержит. Об этом в «Интервью без галстука» сказал заслуженный экономист России и Татарстана Сергей Никифоров.

«Сложности будут нарастать, потому что те же санкции рассчитаны на десятилетия, они будут иметь накопительный эффект. Но катастрофы не будет», – цитирует эксперта «Татарстан 24».

Напомним, что западные страны начали усиливать антироссийские санкции после начала специальной военной операции. На встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что суммарно Запад ввел свыше 16 тыс. ограничений.

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