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Экономист: Санкции Запада будут иметь накопительный эффект, но катастрофы не будет
Санкции, которые вводили против России страны Запада, рассчитаны на десятилетия. Но несмотря на их накопительный эффект, экономика нашей страны выдержит. Об этом в «Интервью без галстука» сказал заслуженный экономист России и Татарстана Сергей Никифоров.
«Сложности будут нарастать, потому что те же санкции рассчитаны на десятилетия, они будут иметь накопительный эффект. Но катастрофы не будет», – цитирует эксперта «Татарстан 24».
Напомним, что западные страны начали усиливать антироссийские санкции после начала специальной военной операции. На встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что суммарно Запад ввел свыше 16 тыс. ограничений.
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