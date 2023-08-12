Экономист Сакс: Действия Путина в 2014 году для США и Запада стали большим сюрпризом

Западные страны были застигнуты врасплох, когда Крым присоединился к России. Еще одной неожиданностью для них стали Минские соглашения. Об этом экономист Джеффри Сакс сказал в интервью YoutTube-каналу Dialogue works.

«Если мы вернемся к февралю 2014 года, то вся идея США и их союзников заключалась в том, что мы создадим новое правительство, а Украина присоединится к Западу. Но [Президент России Владимир] Путин присоединил Крым — вот это был сюрприз! Затем были Минские соглашения — и снова неожиданность!» — отметил Сакс.

Он отметил, что западные страны продолжают попадать в такие ситуации, и подчеркнул, что Джо Байден все это время играл важную роль во всех событиях.

«Я считаю, что он очень плохой стратег и он вверг Украину в ужасную катастрофу. Мое мнение о начале этой войны – США собрались сделать из Украины европейский Афганистан, поскольку Штаты в течение 40 лет безжалостно, невежественно и цинично уничтожали эту страну. И они собираются сделать то же самое и с Украиной, пока украинцы не осознают этого», – сказал Сакс.