Экономист Рубини заявил, что Третья мировая война уже фактически началась
Третья мировая война уже фактически началась,прежде всего — на Украине и в киберпространстве. Об этом американский экономист Нуриэль Рубини заявил в интервью немецкому журналу Spiegel.
«Я был в Вашингтоне на встрече МВФ. Историк экономики Нил Фергюсон сказал в своей речи, что нам повезет, если мы получим экономический кризис, как в 1970-х, а не войну, как в 1940-х», — рассказал собеседник издания, упомянув мнение другого пользующегося мировой известностью исследователя.
«Советники по национальной безопасности были обеспокоены вмешательством НАТО в войну между Россией и Украиной, а также тем, что Иран и Израиль идут курсом на столкновение. И только сегодня утром я прочитал, что администрация [Президента США Джо] Байдена ожидает, что Китай нападет на Тайвань раньше, чем позже», — продолжил перечислять вызывающие тревогу моменты ученый.
«Честно говоря, Третья мировая война уже фактически началась, особенно на Украине и в киберпространстве», —резюмировал в связи с этим экономист.
При этом Рубини убежден, что политики должны думать не только о военных конфликтах, но и инфляции, рецессии и других опасностях. «Пандемия кажется сдерживаемой, но вскоре могут появиться новые варианты Covid. А изменение климата — это медленная катастрофа, которая ускоряется», — добавил он.
В завершение интервью исследователь признался в любви к родному для него Нью-Йорку. «Мы должны встречать мир таким, какой он есть. Даже если будет ядерное противостояние. Потому что тогда первая бомба упадет на Нью-Йорк, а следующая — на Москву», — заключил он.