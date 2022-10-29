Экономист Рубини заявил, что Третья мировая война уже фактически началась

Третья мировая война уже фактически началась,прежде всего — на Украине и в киберпространстве. Об этом американский экономист Нуриэль Рубини заявил в интервью немецкому журналу Spiegel.

«Я был в Вашингтоне на встрече МВФ. Историк экономики Нил Фергюсон сказал в своей речи, что нам повезет, если мы получим экономический кризис, как в 1970-х, а не войну, как в 1940-х», — рассказал собеседник издания, упомянув мнение другого пользующегося мировой известностью исследователя.

«Советники по национальной безопасности были обеспокоены вмешательством НАТО в войну между Россией и Украиной, а также тем, что Иран и Израиль идут курсом на столкновение. И только сегодня утром я прочитал, что администрация [Президента США Джо] Байдена ожидает, что Китай нападет на Тайвань раньше, чем позже», — продолжил перечислять вызывающие тревогу моменты ученый.

«Честно говоря, Третья мировая война уже фактически началась, особенно на Украине и в киберпространстве», —резюмировал в связи с этим экономист.

При этом Рубини убежден, что политики должны думать не только о военных конфликтах, но и инфляции, рецессии и других опасностях. «Пандемия кажется сдерживаемой, но вскоре могут появиться новые варианты Covid. А изменение климата — это медленная катастрофа, которая ускоряется», — добавил он.

В завершение интервью исследователь признался в любви к родному для него Нью-Йорку. «Мы должны встречать мир таким, какой он есть. Даже если будет ядерное противостояние. Потому что тогда первая бомба упадет на Нью-Йорк, а следующая — на Москву», — заключил он.

Нуриэль Рубини известен тем, что в свое время предсказал глобальный финансовый кризис 2008 года (впрочем, далеко не все его прогнозы сбылись). Недавно он предположил, что мировую экономику может ждать стагфляция из-за стремления центральных банков сдержать инфляционные ожидания.