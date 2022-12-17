Экономист РТ ответил, почему процент инфляции в России не совпадает с ценами в магазинах

По данным Росстатата, в ноябре уровень инфляции в России достиг 12%. Как определяется эта цифра, почему не совпадает с ценой продуктов на прилавке и каков прогноз на 2023 год, рассказал заслуженный экономист РФ и Татарстана Сергей Никифоров.

«Это методики, которые помогают считать инфляцию. Для расчета инфляции можно взять какую-то потребительскую корзину — что-то убрать, что-то добавить и получить нужный результат. Можно вспомнить анекдот про 38 попугаев, когда удава измеряли в слонах, мартышках и попугаях. Вывод был такой, что в попугаях он значительно длиннее», — напомнил он в интервью для «Татарстан 24».

Таким образом, резюмировал специалист, если подсчитывать показать инфляции в картофеле или автомобилях, процент будет абсолютно разным. Таким образом, 12% подсчитаны исходя из определенного набора продуктов, эта цифра искусственно регулируется.

«Там есть обоснование, целая методика — есть общий индекс инфляции, есть индекс инфляции потребительского рынка, то, что мы покупаем каждый день», — заверил Никифоров.

Он подчеркнул, что в следующем году показатель снизится примерно в два раза — до 5–6%.