Экономист: за последние годы хорошо заработали инвестирующие в золото

Россияне продолжают инвестировать, отдавая предпочтение банковским вкладам и золоту, однако текущий рынок значительно уступает показателям прошлых лет. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Россияне инвестируют прежде всего в банковские вклады. Они по-прежнему намного выше инфляции. Очень хорошо заработали люди, которые инвестировали в золото», – отметил эксперт.

По его словам, на Мосбирже зарегистрировано около 40 млн инвесторов, что свидетельствует о росте интереса к инвестициям. Однако Разуваев подчеркнул, что до уровня 2007–2008 годов рынку далеко.

«Долларовые цены пика 2008 года мы не увидим никогда или очень нескоро. Это, конечно, все грустно», – констатировал аналитик, добавив, что некоторые его знакомые уехали работать на рынки без санкционных ограничений – в Астану, Алматы, Ташкент и Баку.