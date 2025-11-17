news_header_top
Экономика 17 ноября 2025 09:08

Экономист Разуваев заявил, что ставки по автокредитам снизятся до 13-15% в 2026 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ставки по автокредитам в России могут опуститься до 13-15% в 2026 году. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Если в 2026 году ключевая ставка Центробанка опустится до 10-12%, то автокредиты будут выдавать под 13-15%», – спрогнозировал экономист.

При этом он также рекомендовал россиянам, желающим приобрести машину, использовать накопительную систему.

«Если хотите купить машину, то лучше кладите часть заработанных денег на накопительный счет и копите, а не берите кредит», – резюмировал Разуваев.

#автокредиты #ставки по кредитам #прогноз
