Экономист Разуваев заявил, что ставки по автокредитам снизятся до 13-15% в 2026 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ставки по автокредитам в России могут опуститься до 13-15% в 2026 году. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Если в 2026 году ключевая ставка Центробанка опустится до 10-12%, то автокредиты будут выдавать под 13-15%», – спрогнозировал экономист.

При этом он также рекомендовал россиянам, желающим приобрести машину, использовать накопительную систему.

«Если хотите купить машину, то лучше кладите часть заработанных денег на накопительный счет и копите, а не берите кредит», – резюмировал Разуваев.