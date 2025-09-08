news_header_top
Экономика 8 сентября 2025 12:33

Экономист Разуваев спрогнозировал снижение ключевой ставки до 16% в сентябре

На заседании Совета директоров ЦБ РФ, которое пройдет 12 сентября, ключевую ставку опустят до 16%, а к концу 2025 года она составит 14-15%. Таким прогнозом с «Татар-информом» поделился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«ЦБ может понизить ставку на 200 базисных пунктов на ближайшем заседании. Я считаю, что к концу 2025 года ключевая ставка составит 15%, хотя некоторые топ-менеджеры ожидают и 14%, но, мне кажется, они немного лоббируют, поскольку для российских компаний чем ниже "ключ", тем лучше, ведь снижение ключевой ставки поддержит фондовый рынок и ослабит рубль», – сказал собеседник агентства.

А вот в 2026 году экономист ожидает ставку на уровне 11-12%.

