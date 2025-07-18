Экономист Разуваев рассказал, кто в РФ мог скупать американские гособлигации

Американские гособлигации мог скупать не Центробанк РФ, а российские олигархи. Об этом «Татар-информу» сообщил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Ранее Минфин США сообщил, что в мае 2025 года вложения РФ в американские гособлигации составили 42 млн долларов. Это на 11 млн долларов больше, чем было в апреле того же года.

«Это данные американского Минфина, но под словом «Россия» там может быть кто угодно. Например, российский олигарх, живущий в Дубае, который решил вложить деньги в американские облигации», – сказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что 42 млн долларов – это очень маленькая сумма, вложенная Россией в американские гособлигации.

«Для сравнения: осенью 2011 года вложения Банка России в американские гособлигации составляли 175 млрд долларов. А тут – всего 42 млн долларов. Сумма очень маленькая», – подчеркнул Разуваев.

Он также допустил, что после того, как с России снимут санкции, Центробанк РФ продолжит скупать американские гособлигации, но не в очень большом количестве.