Экономист Разуваев рассказал, как повысить собственные доходы

Повысить собственные доходы можно с помощью создания дополнительных источников активного дохода или инвестиций. Об этом «Татар-информу» сообщил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Ранее сообщалось, что россияне хотят зарплаты в 1,5 раза выше реальных. Так, размер ожидаемых гражданами зарплат составляет 146 тыс. рублей в месяц, но, согласно статистике Росстата за апрель 2025 года, фактическая среднемесячная зарплата достигла лишь 97,3 тыс. рублей.

«Больше работать, но это банально.. Также можно начать инвестировать, например, на бирже», - сказал собеседник агентства.

Еще он посоветовал не пренебрегать скидками и кэшбэками, грамотно относиться к заработанным денежным средствам.

«Всегда следует считать деньги, держать деньги на накопительных счетах. Понадобилось что-то срочно купить: перевел деньги с накопительного на основной счет карты. Все должно давать доход», – добавил Разуваев.

Помимо этого, можно повысить свои доходы с помощью карьерного роста.

«Естественно, чем выше вы по карьерной лестнице поднимаетесь, тем больше должны зарабатывать», - отметил экономист.