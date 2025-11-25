Страны ЕС могут отказаться от евро в ближайшие годы – экономист

Фото: © «Татар-информ»

Доверие к евро, в частности у россиян, будет подорвано, если Европа не разморозит и заберет себе все российские активы. В результате может начаться массовая распродажа активов, сообщил «Татар-информу» финансовый аналитик Александр Разуваев.

«Сейчас в Европе (у власти находятся – прим. Т-и) одни маразматики, поэтому идея валютного союза трещит по швам. Я не уверен, что евро переживет ближайшие годы. Если они все-таки заберут наши резервы, то доверие к евро у россиян будет на нуле, как следствие, начнется массовая распродажа активов», – сказал собеседник агентства.

Также на дальнейший курс евро, по его мнению, может повлиять геополитика.

«Многие европейские страны, например, Италия или Испания, сейчас имеют огромный бюджетный дефицит. И следующие правительства этих стран могут просто выйти из еврозоны, создать свой печатный станок и покрыть данный дефицит за счет собственных денег. К слову, в 2017 году, когда Марин Ле Пен шла на президентские выборы во Франции, одним из пунктов был возврат к французскому франку», – добавил Разуваев.