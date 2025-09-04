Экономист Разуваев предрек подорожание доллара до 100 рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Золото может сильно подорожать в рублях, если курс доллара поднимется до 100 рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Ранее стоимость золота за несколько дней выросла на 2,4%.

«Я думаю, что пока ничего с золотом не будет. Золото – это один из лучших вариантов долгосрочных сбережений. Однако стоит учесть, что золото торгуется за доллары. Я считаю, что доллар должен стоить 100 рублей, и, думаю, что эту отметку увидим. Соответственно золото в рублях очень подорожает», – сказал собеседник агентства.

Он также объяснил, что сейчас золото растет в цене на фоне разговоров о планах США пойти на реструктуризацию своего госдолга.