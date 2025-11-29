Экономист Разуваев назвал основные ошибки россиян при распоряжении деньгами

Фото: © «Татар-информ»

Отсутствие сбережений является одной из основных ошибок, которую совершают люди при распоряжении деньгами. Об этом «Татар-информу» сообщил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Есть люди, которые, получив зарплату, вместо того чтобы положить часть заработанных средств на накопительный счет, мгновенно начинают их тратить и куда-то ездить. Однако стоит помнить, что в жизни бывают разные случаи: вы можете потерять работу, заболеть и так далее. В связи с этим лучше иметь запас денег, которые станут некой страховкой от подобных случаев», – отметил собеседник агентства.

Вторая ошибка – брать кредит при отсутствии накоплений.

«Есть определенная категория людей, которые живут одним днем. Они берут кредит, например, на путешествия, с мыслью, что потом "что-нибудь придумают". Однако на практике такой формат распоряжения деньгами очень плохо заканчивается», – добавил экономист.

Третья ошибка – отсутствие финансового планирования.

«Я знал семью, у которой малыш еще не родился, а родители уже взяли в кредит ерунду какую-то, совершенно не нужную и дорогую, а потом столкнулись с ситуацией, что денег не оказалось. Это полная инфантильность, и так поступать опасно. Нужно всегда считать деньги и планировать свои будущие покупки», – предупредил Разуваев.