Экономист рассказала, почему рост зарплат отстает от уровня инфляции

Рост реальных зарплат в России по-прежнему отстает от уровня инфляции. По словам СЕО европейского брокера Mind Money Юлии Хандошко, это связано с тем, что инфляция в стране носит немонетарный характер, а у бизнеса недостаточно ресурсов для значительного увеличения фонда оплаты труда. Ее слова приводит «Прайм».

Эксперт отметила, что российская экономика способна поддерживать рост зарплат лишь при расширении реального производства или повышении производительности труда. Других источников, кроме прямых бюджетных дотаций, нет. Поэтому, когда ВВП растет медленнее инфляции, а производительность повышается слишком медленно, заработные платы не успевают за ценами.

По ее словам, основными факторами инфляции остаются не денежная эмиссия, а рост тарифов естественных монополий и удорожание международных цепочек поставок. Это приводит к тому, что цены растут не из-за перегрева экономики, а из-за дополнительных издержек, которые компании перекладывают на потребителей.

Хандошко также подчеркнула, что в этих условиях особое значение приобретает сентябрьское заседание Банка России. Центробанк, по ее мнению, оказался в сложной ситуации: с одной стороны, бизнес и правительство выступают за смягчение денежно-кредитной политики и снижение ставок, а с другой – высокие ставки необходимы для удержания инфляции.

По прогнозу эксперта, осень принесет серьезные политико-экономические вызовы. Ограниченные возможности для роста зарплат будут сочетаться с влиянием внешних и политических факторов на инфляцию и валютный курс, что дополнительно усложнит работу регулятора.