Экономист рассказала, как скажется на ценах падение курса доллара

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Курс рубля к доллару лишь отчасти определяет цены на товары, важнее соотношение спроса и предложения и ряд других факторов. Соответственно, резкого удешевления продуктов и ширпотреба из-за снижения курса американской валюты ждать не стоит. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова, сообщает агентство «Прайм».

«Поскольку колебание валютного курса – один из многих ценообразующих факторов, то быстрого, непосредственного и прямого влияния на изменение общего уровня розничных цен падение курса доллара, к сожалению, не окажет», – подчеркнула специалист.

При этом изменение валютного курса быстрее сказывается на стоимости одних товаров и медленнее – других. К первой категории, в частности, относятся скоропортящиеся продукты питания. Дело в том, что их нужно быстро реализовать. Поэтому с высокой вероятностью цены на импортные овощи и фрукты, некоторые виды мясных и рыбных продуктов немного снизятся в ближайшее время.

Ко второй категории относятся непродовольственные товары. Многие из них появляются на полках магазинов только через несколько месяцев после ввоза – например, коллекции одежды и обуви. К тому же продавцы должны возмещать свои затраты на их хранение, добавила финансист.

Если падение курса доллара продолжится и дальше, то через месяц или два цены на большинство товаров, как импортных, так и отечественных, также начнут снижаться. Но на данный момент основная масса участников рынка занимает выжидательную позицию, констатировала Долгова.

При этом стоимость импортных товаров зависит от многих разных факторов. Например, высокие пошлины на товары из недружественных стран не способствуют снижению цен на них. А «цены на кофе и какао (следовательно – на шоколад, кондитерские изделия, выпечку и прочее) продолжат рост вследствие ухудшения природно-климатических условий в зонах их производства», привела пример эксперт.