Экономист рассказал, почему России пока рано переходить на четырехдневную рабочую неделю

Россия не готова перейти на четырехдневную рабочую неделю, как это в качестве эксперимента сделают в Польше с 30 июня. Такое мнение «Татар-информу» высказал экономист Николай Кульбака.

«В принципе, экономисты давно говорят, что это не приведет к потере объемов производства. При условии, что речь не идет о сдельной работе. Правда, для России это сейчас не актуально, поскольку по производительности труда Россия серьезно от Польши отстает. Нам сначала надо другие проблемы решать, более актуальные», – считает эксперт.

Из плюсов введения «четырехдневки» Кульбака назвал снижение нагрузки на офис и создание комфортной обстановки для работников. В качестве эксперимента можно сократить время работы в офисе для тех сотрудников, чья работа не ограничивается 40 часами в неделю.

Ряд СМИ сообщает, что польское министерство по делам семьи, труда и социальной политики с 30 июня запускает пилотную программу по сокращению рабочего времени с пяти до четырех дней в неделю. При этом оговаривается, что заработная плата останется прежней, а рабочих мест не станет меньше.

Ранее в Токио планировали ввести четырехдневную рабочую неделю для борьбы с демографическим кризисом.

Международное исследование компании 4 Day Week Global продемонстрировало, что четырехдневная рабочая неделя эффективнее пятидневки. Выручка компаний, участвовавших в эксперименте, выросла на 38%, а сотрудники сообщали о снижении уровня выгорания и улучшении физического и психического здоровья.