Экономист рассказал, почему для РТ важен эксперимент с введением биржевой торговли

Генеральный директор ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям РТ» Яков Геллер в беседе с ГТРК «Татарстан» рассказал, почему эксперимент по запуску биржевых сделок на «Бирже ЦТС» важен.

Первое, что отметил Геллер – Татарстан является одним из первых регионов страны, где была запущена биржевая торговля. При этом, положительный опыт региона предполагается использовать на благо экономики всей страны. Эксперт также отметил, что при развитии «Биржа ЦТС» станет не просто механизмом для оптовых приобретений, но и перспективным инструментом для сбыта продукции.

«Очень много наименований продукции: нефтехимия, удобрения, зерно, сахар и так далее, должно закупаться через биржевые торги не малыми партиями через электронные площадки, а на крупных биржевых торгах», – поясняет он.

Еще один плюс наличия биржевой торговли в Татарстане – возможность формировать объективную рыночную цену товаров, устанавливать настоящую стоимость материалов и предотвращать так называемое «смещение точки образования прибыли». Это способствует экономии средств, что равнозначно дополнительному доходу.

«Это очень хорошо, что Татарстан и в этом деле выступил как пилотный регион. Политически это очень важно, экономически это очень выгодно», – подытожил эксперт.