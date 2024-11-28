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Экономист рассказал, каким будет курс доллара в 2025 году
Курс доллара должен закрепиться на уровне 95-100 рублей. Такое мнение выразил управляющий активами инвестиционной компании CRESCO FINANCE Дмитрий Михеев.
«Я думаю, что мы будем зависеть от курса 95−100+. Остается смотреть, что будет происходить с политикой дальше, потому что последние несколько лет экономические показатели больше зависят от политических заявлений и решений», – сказал Михеев в беседе с «Радио 1».
Спикер добавил, что, несмотря на неплохие экономические показатели, политика в данном вопросе превалирует, и многие экономисты стали изучать политологию, чтобы лучше разбираться во всех вопросах.
Накануне доллар показывал существенный рост на торгах по отношению к рублю. В среду курс американской валюты поднимался выше отметки 114,5 рубля. Аналогичный рост демонстрировали также евро и юань. Сегодня российская валюта начала отыгрывать позиции. По состоянию на 16:36 доллар торговался на уровне 108,126 рубля, потеряв почти 4,5%. Официальный курс американской валюты на сегодня составляет 108,01 рубля.
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