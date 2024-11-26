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Экономист рассказал, как долго будет расти курс доллара
В ближайшее время повышения курса российского рубля по отношению к доллару не предвидится. Причина тому – жесткая кредитно-денежная политика Центрального банка РФ. Такое мнение «Татар-информу» выразил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
«Это ползучее снижение (курса рубля) будет до тех пор, пока Центральный банк будет продолжать свою жесткую денежно-кредитную политику. Вот так он и будет снижаться, снижаться, снижаться», – сказал Беляев.
Экономист не исключил, что курс доллара может вырасти до отметки 150 рублей.
«Это открытый потолок, не исключено, что в перспективе он будет ползти, ползти вниз до таких значений», – добавил он.
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