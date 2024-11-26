Экономист рассказал, как долго будет расти курс доллара

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ближайшее время повышения курса российского рубля по отношению к доллару не предвидится. Причина тому – жесткая кредитно-денежная политика Центрального банка РФ. Такое мнение «Татар-информу» выразил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Это ползучее снижение (курса рубля) будет до тех пор, пока Центральный банк будет продолжать свою жесткую денежно-кредитную политику. Вот так он и будет снижаться, снижаться, снижаться», – сказал Беляев.

Экономист не исключил, что курс доллара может вырасти до отметки 150 рублей.

«Это открытый потолок, не исключено, что в перспективе он будет ползти, ползти вниз до таких значений», – добавил он.