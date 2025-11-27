Экономист рассказал, что самозанятые могут получать пенсию до 48 тыс. рублей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Самозанятые граждане могут претендовать на максимальную пенсию в размере 48 тысяч рублей при соблюдении ряда условий. Об этом сообщил экономический аналитик Денис Миролюбов, его слова приводит «Абзац».

Социальный фонд разделяет самозанятых на две категории: индивидуальных предпринимателей (ИП) и плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), для которых предусмотрены разные налоговый статус и порядок уплаты взносов.

Миролюбов пояснил, что в отличие от ИП, которые обязаны перечислять взносы в Социальный фонд, самозанятые могут делать это исключительно на добровольной основе. Если взносы не уплачиваются, права на страховую пенсию у них не возникает, и пенсионные баллы не начисляются.

В этом случае человек сможет рассчитывать только на социальную пенсию по старости, которая составляет около 9 тысяч рублей с учетом региональной надбавки, так как пенсия не может быть ниже прожиточного минимума.

Эксперт уточнил, что для получения максимальной пенсии в 48 тысяч рублей самозанятому необходимо добровольно уплачивать взносы в течение 35 лет. Общая сумма перечислений должна составить около 16,5 миллиона рублей, что предполагает максимальный ежегодный взнос в размере 473 тысячи рублей (или 39 494 рубля в месяц).