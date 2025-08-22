Экономист Ракша объяснил, почему ЦБ резко не опускает ключевую ставку

Центральный банк не опускает резко ключевую ставку, поскольку есть вероятность, что осенью инфляция снова ускорится. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился экономист Алексей Ракша.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявлял, что по итогу июля инфляция в России составила уже 8,8%. Причем, по оценкам Банка России, к концу года динамика потребительских цен может оказаться в пределах 6-7%. В свою очередь, директор департамента ЦБ Андрей Ганган в интервью «Российской газете» заявлял, что 2026 году среднее значение ставки составит 12-13%.

«Инфляция еще не стабильна, а ЦБ хочет убедиться в том, что не будет новых всплесков. То, что в какой-то момент времени в пересчете на годовые темпы инфляция падает ниже какого-то значения, еще не означает, что в остальные периоды того же года у инфляции будут те же низкие темпы роста. Условно говоря, сейчас мы находимся внутри ежегодной аномалии, такой как дефляция, из-за урожая фруктов и овощей. Иными словами, люди якобы едят все со своих грядок, не покупая эти продукты в магазине. Это нормальное явление. И эта недельная дефляция, которая продолжается уже четвертую неделю, естественно, дает нам темпы роста инфляции гораздо ниже, чем в среднем по году. Но каждый год после этой летней дефляции инфляция ускоряется. Соответственно, Центробанк хочет посмотреть, что с инфляцией будет осенью и дальше. Поэтому сейчас никаких резких движений (по ключевой ставке – прим. Т-и) он не принимает, поскольку есть вероятность, я не знаю, насколько она высока, что осенью инфляция снова ускорится», – сказал собеседник агентства.

Он также допустил, что, скорее всего, в ЦБ уже увидели бюджет на 2026 год и учли некие риски, на основании которых и сделали прогноз по ключевой ставке.

«Сейчас идет бюджетный процесс, который должен выглядеть следующим образом: в начале сентября Минфин вносит в Госдуму проект бюджета на следующий год и на трехлетний период, и к концу сентября этот бюджет принимают. Ну иногда эти сроки меняются. Понятное дело, что Центральный банк уже знает, что в этом бюджете написано, а мы не знаем. Я думаю, что, ориентируясь на этот бюджет, ЦБ и рассказывает о своих планах по ставке. Насколько планы ЦБ адекватны этим бюджетным корректировкам? Я думаю, что они вполне адекватны, Центробанк не предполагает, что инфляция будет снижаться достаточно быстро. Видимо, как я могу предполагать, там есть риски, которые видит Центральный банк и которые он учитывает, делая свои прогнозы по ключевой ставке», – резюмировал Ракша.