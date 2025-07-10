Экономист Ракша раскритиковал идею запретить выдавать семейную ипотеку не по прописке

Экономист Денис Ракша назвал идею запретить брать семейную ипотеку не по месту регистрации «бредом». По его словам, такой законопроект нарушает права человека на свободу выбора места проживания. Он также уверен, что данную инициативу не реализуют, и она останется на «уровне разговоров».

Ранее сообщалось, что семейную ипотеку запретят оформлять не по месту регистрации в 2026 году. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, чьи слова приводят «Известия».

«По-моему, это какой-то бред! Как это в принципе можно сделать? Любая льготная ипотека, неважно какая, - это субсидирование ставки банку. То есть человек, зарегистрированный, например, в Татарстане, но проживающий в Москве, приходит в банк и говорит: «Дайте мне кредит ипотечный». Банк и раньше проверял, где прописан заемщик. И, допустим, Госдума примет этот закон, запрещающий такому человеку выдавать кредит. В Татарстане он его может получить, а в Москве не может. Что это означает в переводе на нормальный человеческий язык? Это фактически означает, что ему запрещено выезжать из РТ. Бред же! А дальше что? Человек попросит выдать ему автокредит, и ему и такой заем не дадут? Такой ход, на мой взгляд, не очень перспективен и нарушает конституционные права граждан проживать там, где ему хочется, и брать кредит или покупать квартиру там, где ему хочется. По-моему, это все закончится на этапе разговоров», - сказал экономист в разговоре с журналистом «Татар-информа».