news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 26 апреля 2026 14:27

Экономист предупредила, что банки могут останавливать операции при подозрении на мошенничество

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Банкомат может не выдать деньги не только из-за технического сбоя или отсутствия средств на счете, но и по причинам, связанным с действиями самого банка. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

По ее словам, иногда проблема возникает из-за износа банковской карты. Однако в ряде случаев банк сознательно блокирует операцию. Эксперт пояснила, что такие ограничения чаще всего связаны с попыткой предотвратить мошенничество или отмывание денег. Если по карте фиксируются необычные действия – например, попытка снять крупную сумму в другом городе или стране – банк может приостановить операции до выяснения обстоятельств.

Она также отметила, что блокировка может быть связана с подозрением на отмывание средств. Речь идет о ситуациях, когда операции выглядят нетипично: например, при резком увеличении количества транзакций с наличными или при поступлении денег сомнительного происхождения. В таких случаях банк обязан действовать в рамках законодательства по борьбе с финансовыми преступлениями.

Эксперт рекомендовала при отказе банкомата сначала внимательно проверить сообщения на экране. Если деньги были списаны, но не выданы, следует сразу связаться с банком, сохранить чек или зафиксировать время и место операции. Если транзакция отклонена из-за подозрений в мошенничестве, необходимо позвонить на горячую линию, пройти идентификацию и, при необходимости, предоставить документы, подтверждающие законность средств, либо обратиться в отделение банка.

#банкоматы #Мошенничество #банки
news_right_1
news_right_2
news_bot
