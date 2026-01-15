Экономист посоветовал инвестировать на долгий срок в золото, серебро и платину

Экономист Василий Колташов в беседе с «Татар-информом» рекомендовал россиянам вкладываться в драгоценные металлы: подорожавшие серебро, золото и платину.

«Вложение в серебро в виде металлического счета сейчас может быть актуальным способом инвестирования. На протяжение последних 20 с лишним лет, особенно активно, конечно, в последние годы, является выгодным вложение в золото. Кстати говоря, и платина тоже будет, по всей видимости, подниматься в цене», – считает Колташов.

Экономист не рекомендует покупать бриллианты в качестве инвестиций: они сейчас находятся на низкой ценовой позиции, и им будет очень сложно подниматься в цене.

В четверг, 15 января, биржевые цены на золото и серебро снижаются после достижения рекордных максимумов предыдущего дня, свидетельствуют данные торгов. Стоимость серебра опускается почти на 4%, до отметки чуть ниже $88 за унцию, хотя вчера драгметалл впервые в истории поднимался выше $93 за унцию.

Золото дешевеет в пределах 1% и торгуется на отметке около $4600 за унцию. Платина в минусе на 2,3%, до $2307,3 за унцию.