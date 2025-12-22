Экономист подвел финансовые итоги года и дал прогноз на 2026 год

Высокая ключевая ставка Центрального банка и прогнозируемый рост ВВП около 2% не свидетельствуют о кризисе, а отражают текущую «норму» для российской экономики. Такую оценку в интервью «Радио 1» дал экономист Алексей Зубец.

По его словам, снижение инвестиционной активности является закономерным явлением, обусловленным текущей экономической ситуацией. «Это правда жизни, но с другой стороны, нормальная вещь. Это плохо, но вытекает из того, что происходит в стране. Снижение инвестиционной активности – это совершенно обусловленная вещь, нормальная», – отметил он.

Зубец объяснил, что Центральный банк удерживает высокую ключевую ставку, чтобы сдерживать денежную массу и избегать всплеска инфляции. Экономист подчеркнул, что понижение ставки может привести к тому, что деньги массово уйдут с депозитов на рынок, что «затопит деньгами» финансовую систему.

Эксперт также подчеркнул, что рассчитывать на высокие темпы роста экономики России не стоит. По его словам, нормальный темп развития страны составляет 1,5-2% в год.

«Состояние экономики в России устойчивое. У нас нет безработицы, растет реальная зарплата. Сегодня 80% населения полностью или в основном довольны своей жизнью. Это главный показатель состоятельности, в том числе экономической политики», – резюмировал Зубец.