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Общество 28 февраля 2025 09:38

Экономист Подольская разъяснила новые правила использования маткапитала для ИЖС

Экономист Подольская разъяснила новые правила использования маткапитала для ИЖС
Фото: © «Татар-информ»

С 1 марта 2025 года в России материнский капитал можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с использованием эскроу-счетов. Это нововведение призвано усилить защиту семей от финансовых рисков и снизить вероятность мошенничества, рассказала РИА Новости эксперт Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.

Использование эскроу-счетов подразумевает, что средства материнского капитала будут храниться на специальном счете до завершения строительства. В случае банкротства подрядчика они будут застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ) на сумму до 10 млн рублей.

Подольская отметила, что ранее использовать маткапитал для ИЖС также было возможно, но это требовало подтверждения целевого расходования средств. Новая схема упрощает процесс и делает его более безопасным для семей.

#ижс #эскроу-счет
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