Экономист Панина объяснила, какие факторы влияют на курсы валют

Прогнозирование курса валют – сложная задача, поскольку на него влияет множество факторов. Соответственно, нельзя однозначно утверждать, что курс доллара может обвалиться. Об этом «Татар-информу» сообщила кандидат экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Панина.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном снижении курса доллара до 65 рублей.

Она напомнила, что аналитики ЦБ в текущем году прогнозируют средний курс на уровне 81 рубля за доллар, Минэкономразвития – 92 рубля.

«На курс влияет множество факторов. Пожалуй, самым важным из них служит монетарная политика, то есть действия ЦБ. Это самый предсказуемый, но и самый сильный фактор, действующий в краткосрочной перспективе. Внутри этого фактора одновременно действует несколько показателей. Ключевая ставка: высокая ставка ведет к укреплению национальной валюты, низкая – к ослаблению. Далее – валютные интервенции, то есть прямые покупки или продажи валюты со стороны ЦБ. Покупка валюты сдерживает рост рубля, а продажа валюты поддерживает. Ну и, наконец, на курс влияет политика ФРС США, поскольку устанавливаемая ФРС ставка влияет на глобальную стоимость доллара», – сказала Панина.

Вторым фактором, по ее словам, являются макроэкономические показатели: инфляция, безработица, торговый баланс и другие.

«Третий фактор – цены на сырье, прежде всего цены на нефть и газ. Рост цен здесь ведет к увеличению валютной выручки и, как следствие, к укреплению рубля. Четвертый фактор – бюджетная и валютная политика. Например, бюджетное правило – инструмент сглаживания влияния цен на нефть на экономику. Если нефть дорогая, Минфин покупает валюту, сдерживая укрепление рубля. Если нефть дешевая – продает валюту поддерживая рубль. Важны также действия экспортеров, поскольку продажа валютной выручки увеличивает предложение валюты и, как следствие, поддерживает рубль», – отметила эксперт.

Отдельным фактором, как пояснила Панина, служит влияние геополитических факторов.

«В реальной ситуации все эти факторы действуют одновременно, и часто меняется степень их влияния и важности в зависимости от ситуации. Неправильный прогноз – слишком оптимистический или, наоборот, слишком пессимистический может серьезно менять поведение игроков на рынке и в самом крайнем случае даже вызвать панику, что не способствует оздоровлению общей экономической ситуации», – заключила спикер.