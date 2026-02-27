Экономист Ордов не исключил рост курса доллара до 100 рублей

Официальный прогноз Сбербанка о возможном росте доллара до 95–100 рублей к концу года не выглядит критическим сценарием – эта динамика может стать единственным способом сбалансировать бюджет. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» выразил директор Высшей школы финансов РГГУ Константин Ордов.

По словам эксперта, главным негативным результатом укрепления рубля стал дефицит бюджета. В прошлом году Минфин и ЦБ признали, что не смогли предсказать курс — он оказался заметно крепче заложенных в прогнозы значений. Это стало следствием продажи золота из международных резервов для финансирования дефицита, что привело к притоку валютной выручки. При этом экспорт сокращался медленнее, чем импорт, что не создавало спроса на валюту. Сохраняющиеся ограничения на валютном рынке и санкции также не позволяют спекулянтам раскачивать курс.

Ордов отметил, что, хотя Минфин и ЦБ, вероятно, согласились бы на контролируемое ослабление рубля, фактически курс уже давно закрепился в диапазоне 75–80 рублей. Однако нарастающий рублёвый навес и инфляция рано или поздно приведут к ослаблению национальной валюты.

«До середины года мы вполне можем жить в привычном диапазоне 75–80, максимум 85 рублей. Рублю сейчас ничто не угрожает», — считает экономист.

Переломным моментом, по его мнению, может стать возможная отмена санкций, которая приведёт к росту импорта и повышенному спросу на валюту. Парадоксально, но это же может положительно сказаться на фондовом рынке. Кроме того, смягчение денежно-кредитной политики сделает депозиты менее привлекательными, и население может вернуться к традиционному хранению сбережений в валюте, что также станет фактором ослабления рубля.

Ордов напомнил, что ранее ЦБ рассматривал сценарии как укрепления рубля до 70, так и ослабления до 110 рублей. В этом контексте прогноз в 95–100 рублей не выглядит критичным.

«Пока у нас с вами жесткая денежно-кредитная политика, депозиты достаточно выгодны. Как только смягчится денежно-кредитная политика, депозиты станут менее выгодны, и традиционный такой способ сохранения денежных средств в валюте под матрасом, он тоже будет дополнительным фактором ослабления рубля», — резюмировал эксперт.