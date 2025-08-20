Экономист объяснила, как избежать вечной нехватки денег

Основная причина постоянной нехватки денег связана не с уровнем дохода, а с отсутствием навыков управления личным бюджетом. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказала экономист, эксперт по личным финансам, основательница школы смарт-инвестиций и эксперт национального центра финансовой грамотности Ольга Чурилова.

«Существует понятие "инфляция образа жизни" – как только у человека поднимается зарплата, он не начинает формировать подушку безопасности, а увеличивает расходы. И именно здесь кроется причина постоянных финансовых дыр», – отметила она.

По словам Чуриловой, чтобы избавиться от подобных проблем, необходимо внимательно отслеживать свой бюджет и вести учет доходов и расходов.

«Дальше можно договориться с собой: живем на определенную зарплату, а приходящие премии или дополнительные финансы направляем в формирование подушки безопасности. Можно, кстати, использовать карты с кешбэком – кажется, что небольшие суммы, но в год может накопиться тысяч 20 или 30», – отметила эксперт.

Она также посоветовала настраивать автоматические сбережения через мобильные приложения, например, откладывать 10% от поступлений на счет.

«Брать в оборот те же налоговые вычеты, чтобы получить обратно сумму от государства и направить в сбережения. Подушка безопасности не формируется быстро, за несколько месяцев не получится это сделать, но можно постепенно», – заключила Чурилова.