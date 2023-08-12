Экономист объяснил, почему стоимость бензина растет и при снижении цен на нефть

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Заслуженный экономист России и Татарстана Сергей Никифоров объяснил, почему стоимость бензина растет и при росте цен на нефть и при их спаде. Эксперт стал гостем программы «Интервью без галстука», сообщает «Татарстан 24».

«Но почему [цена бензина] повышается при снижении цен на нефть? Здесь тоже, видите, все понятно. Если снижается цена на нефть, падают доходы бюджета. Значит, надо чем-то восполнять», – рассказал экономист.

Он пояснил, что почти 70% стоимости бензина — это налоги, акцизы, НДС и пр., и, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета, надо повышать налог на бензин.