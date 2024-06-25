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Экономист объяснил, почему государство готово индексировать пенсии трудящимся
Кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака рассказал «Татар-информу», почему государство вновь готово индексировать пенсии работающим пенсионерам. Их индексация не проводилась с 2016 года.
«В 2016 году был риск высокой безработицы. Поэтому был смысл освобождать места для молодых специалистов, вынуждая пенсионеров прекращать работу. Поэтому пенсии работающим пенсионерам не индексировали. Сейчас ситуация в корне изменилась. Рынок труда с каждым годом пустеет. Теперь наоборот — требуется, чтобы пенсионеры заполняли свободные вакансии. Поэтому и решили индексировать пенсии работающим пенсионерам», — изложил свое понимание мотивации властей собеседник агентства.
Проблема нехватки рабочих рук из локальных проблем отдельных предприятий превратилась в головную боль выполнения госзаказов, пояснил экономист.
Ожидается, что решение об индексации пенсии работающим пенсионерам потребует 96,5 млрд рублей в 2025 году, 177 млрд в 2026-м и 260 млрд в 2027-м.
«Пенсионная система сбалансирована и может справиться с этой задачей», — выразил уверенность на заседании Государственной Думы депутат Андрей Исаев.
Решение возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам ранее принял Президент России Владимир Путин. Он рассказал о нем на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня.
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