Экономист объяснил нюансы налога на вклады в 2025 году

С 1 января 2025 года в России начала действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала налога на доходы физлиц. Для кого из вкладчиков налог останется прежним, а кто будет выплачивать его с максимальной ставкой 22%, рассказал «Радио 1» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Специалист отметил, что ставка не изменится и по-прежнему будет составлять 13% для тех, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, или чья месячная заработная плата составляет не более 200 тысяч рублей. На второй ступени — 15% — находятся доходы от 2,4 млн рублей, но не более 5 млн включительно.

Налог в 18% будет выплачиваться с части годового дохода, превышающей 5 млн рублей. Верхняя планка — 20 млн рублей включительно. Если сумма превышает ее и составляет до 50 млн рублей, то налог составит 20%. Часть дохода выше 50 млн рублей в год будет облагаться ставкой 22%.

«2 миллиона 400 тысяч рублей дохода будут облагаться налогом по шкале 13%, при этом 15% налога придется заплатить только на доход, превышающий эту сумму», — уточнил Беляев в эфире.

Также он напомнил, что налогом облагаются и доходы, которые гражданин получает от вкладов. С 2024 года налог на проценты по депозитам в рублях равен 13%, если доход составляет до 5 млн рублей, и 15%, если выше. В то же время есть часть дохода, на которую это правило не распространяется.

«Предусмотрен необлагаемый минимум, который равен доходу с одного миллиона рублей по ключевой ставке, доминирующей в текущем году. В 2025 году ключевая ставка составляет 21%», — заявил эксперт.

Он уточнил, что в 2025 году эта сумма составит 210 тысяч рублей. При этом учитываются доходы со всех счетов, которыми владеет человек, в том числе открытых в разных банках.

Налог определяется автоматически. Заплатить его владельцы счетов должны до 1 декабря 2026 года.

По словам эксперта, в среднем россиянин держит на вкладах порядка 300-400 тысяч рублей, а это значит, что новые меры большинство жителей страны не затронут.