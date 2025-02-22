Экономист объяснил, когда невыгодно погашать ипотеку досрочно

Гражданам России невыгодно досрочное погашение ипотеки, если ставки по ней хотя бы на 1–3 процентных пункта ниже, чем по банковским вкладам. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, сообщает «Газета.Ru».

По оценке эксперта, лишние средства лучше положить на банковский вклад. Ставки по вкладам уже начали снижаться, и поэтому заемщикам по кредитам со ставкой 19% и ниже есть смысл зафиксировать выгодную процентную ставку по вкладу на максимально возможный период.

«Сейчас еще есть по-прежнему выгодные предложения депозитов по 25% на пять лет. При такой схеме человек может накопить 400 тыс. рублей», – уточнил экономист.

Так, если взявший в 2023 году ипотеку под 13% на 25 лет на сумму в 5 млн рублей гражданин сейчас погасит долг на 555 тыс. рублей, общий срок выплаты ипотеки сократится до 16 лет и 8 месяцев, а сумма переплат на процентах станет меньше на 5,1 млн рублей. Но размещение этих денег на банковском вкладе под 25% на пять лет позволит накопить 1,25 млн рублей. Последующее досрочное внесение этой суммы позволит сэкономить на переплатах 5,5 млн рублей, а срок ипотеки сократится до 15 лет и 1 месяца.

Платежи по страхованию с учетом досрочного погашения в 555 тыс. рублей за пять лет стали бы меньше всего на 6–9 тыс. рублей. В результате выгода от размещения средств на вкладе вместо досрочного погашения ипотеки в таком случае составит 400 тыс. рублей, подчеркнул Балынин.