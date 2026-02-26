Экономист объяснил, когда банк вправе брать деньги за неиспользование карты

Банки могут списывать комиссию с клиентов за неактивность по счету, если это условие заранее предусмотрено в договоре. При наличии такого пункта в соглашении оспорить действия кредитной организации практически невозможно, пояснил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Тем не менее эксперт считает, что окончательную точку в этом вопросе должен поставить регулятор.

«Центральный Банк должен дать нам разъяснения по поводу того, насколько это законно или незаконно. Он как регулятор должен объяснить, правомерно поступают банки или неправомерно»,– отметил Михаил Беляев в беседе с «Радио 1».

Экономист подчеркнул, что банк не несет никаких дополнительных расходов, когда клиент не пользуется картой. Напротив, любые остатки средств на счетах являются пассивами банка и служат его ресурсом для проведения активных операций.

«Банк, опираясь на ресурсы, проводит активные операции. Поэтому если вы положили деньги на карту и ими никак не пользуетесь, то они все равно в ресурсе банка»,– объяснил финансовый аналитик.

Михаил Беляев резюмировал, что реальных экономических оснований для того, чтобы забирать деньги у клиентов за отсутствие транзакций, у банков нет.